Wielrenner Oss verlaat Tour met breuk in halswervel

Daniel Oss gaat donderdag niet meer van start in de Tour de France. De 35-jarige Italiaanse wielrenner van Team TotalEnergies blijkt woensdag bij een valpartij een breuk in zijn halswervel te hebben opgelopen.

Oss kwam in de etappe tussen Lille en Arenberg ten val in de derde kasseistrook toen hij een toeschouwer raakte die aan het filmen was. Daarbij ging ook de Oostenrijker Michael Gögl (Alpecin – Deceuninck) tegen de vlakte. Hij moest meteen opgeven.

“De onderzoeken wijzen op een breuk in de halswervel, waardoor hij enkele weken niet mag fietsen”, meldt TotalEnergies over Oss.

Met Jack Haig (Bahrain Victorious) was er woensdag nog een derde slachtoffer in de vijfde etappe, die zowat van start tot finish voor chaos in het peloton zorgde.

Er zijn nu nog 173 renners over in de Tour de France.