Tourpeloton op weg voor langste etappe

Het peloton in de Tour de France is iets na 12.00 uur in het Belgische Binche op de fiets gestapt voor de zesde etappe. Met een kleine 220 kilometer voor de boeg is het de langste rit van deze Tour. De finish ligt in het Franse Longwy, waar aan het eind nog een pittig klimmetje wacht.

Onderweg wachten twee beklimmingen van de derde categorie. Tot nu toe waren de hellinkjes uit de vierde en laagste categorie.

De Belg Wout van Aert draagt ook donderdag de gele trui. Zijn ploeg Jumbo-Visma kende woensdag een moeilijke dag met fors tijdverlies voor de Sloveen Primoz Roglic, een van de twee kopmannen. Fabio Jakobsen is, als nummer 2 in het puntenklassement achter Van Aert, vertrokken in de groene trui. De Deen Magnus Cort draagt nog steeds de bergtrui.

De top van de laatste geklasseerde beklimming ligt op 5 kilometer voor de finish, maar ook de laatste 1500 meter lopen omhoog. De finish wordt rond kwart over vijf verwacht.