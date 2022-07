Nadal neemt na onderzoek besluit over halve finale Wimbledon

Rafael Nadal weet nog niet of hij vrijdag in actie komt in de halve finale van Wimbledon. De 36-jarige Spaanse tennisser neemt daarover pas een beslissing na een onderzoek. Nadal heeft een spierblessure in zijn buikstreek. Desondanks versloeg hij woensdag in de kwartfinale de Amerikaan Taylor Fritz in vijf sets.

“Er zijn dingen die belangrijker zijn dan het winnen van Wimbledon, zoals mijn gezondheid”, aldus Nadal. “We moeten even kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt.”

Nadal, winnaar van 22 grandslamtoernooien, liet zich tegen Fritz behandelen in de tweede set. De tennisser kreeg ontstekingsremmers en pijnstillers. Tijdens de wedstrijd maakten zijn vader en zijn zus vanaf de tribune gebaren naar Nadal dat hij moest stoppen. “Maar aan opgeven heb ik een hekel”, sprak Nadal. “Daarom probeerde ik door te gaan.”

In de halve eindstrijd neemt Nadal, mits fit genoeg, het op tegen de Australiƫr Nick Kyrgios. De Spanjaard won eerder dit jaar de Australian Open en Roland Garros en is daardoor nog steeds kansrijk om in hetzelfde jaar alle vier grandslamtoernooien op zijn naam te schrijven.