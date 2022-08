Ritzege Bennett in Vuelta, leiderstrui naar Teunissen

De Ier Sam Bennett (Bora-hansgrohe) heeft de tweede etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was de tweede van drie ritten op Nederlandse bodem, van Den Bosch naar Utrecht.

Vrijdag had Robert Gesink, dankzij de winst van zijn ploeg Jumbo-Visma in de ploegentijdrit, de eerste leiderstrui veroverd. Op basis van de uitslag van de tweede etappe moet hij die afstaan aan zijn ploeggenoot Mike Teunissen.

De algemene rangschikking werd, vanwege de gelijke stand in tijd, bepaald door de volgorde in de rituitslag. Teunissen was zaterdag de eerste renner van Jumbo-Visma die de finish passeerde. Hij werd vierde achter Bennett, de Deen Mads Pedersen en de Belg Tim Merlier.

Zondag volgt een rit met start en finish in Breda. Dinsdag gaat de Vuelta verder in Spanje.