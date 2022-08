Gesink genoot in het rood met een glimlach en een grimas

Robert Gesink had een fantastische dag in de Ronde van Spanje, zei de Nederlandse wielrenner na afloop van de tweede etappe bij de NOS. De renner van Jumbo-Visma reed de 175 kilometer lange rit van Den Bosch naar Utrecht in de rode leiderstrui. “Het was 150 kilometer met een glimlach en de laatste 25 kilometer met een grimas, maar het was supermooi om die dikke rijen toeschouwers overal te zien. Het was genieten voor mij, maar ook voor de ploeg.”

Gesink was ook blij voor zijn teamgenoot Mike Teunissen, die als vierde eindigde in de etappe en de rode trui overnam van hem. “Hij mag morgen een dagje ‘shinen’. Ik kan me nu weer volledig gaan focussen op het grote doel van onze ploeg en dat is Primoz Roglic aan de eindoverwinning in deze Vuelta helpen. Het was fantastisch om in eigen land in die rode trui te rijden.”