Bergtrui voor Van den Berg in Vuelta

Julius van den Berg mag zich zondag in de derde etappe van de Ronde van Spanje in de bergtrui hullen. De Nederlander van EF Education-EasyPost bereikte als eerste de ’top’ van de Amerongse Berg, waar in de tweede etappe de eerste punten te verdienen waren voor het bergklassement.

Vroeg in de koers was een kopgroep van vijf renners, onder wie ook Van den Bergs landgenoot Jetse Bol, op jacht gegaan naar de bergpunten. Die poging leek te stranden, toen het peloton tot op 10 seconden naderde, maar de aansluiting bleef uit.

Daarop werd het sprinten op de klim, door de organisatie omgedoopt tot Alto de Amerongse Berg, met een hoogte van 66 meter, een lengte van 1,2 kilometer en een gemiddelde stijging van 3,3 procent.

De Australiƫr Chris Harper had vrijdag de eerste bergtrui in ontvangst mogen nemen, zonder dat er sprake was van een klim in de door zijn ploeg Jumbo-Visma gewonnen ploegentijdrit. Harper passeerde na Robert Gesink (rode leiderstrui) en de Sloveen Primoz Rglic (puntentrui) als derde de finish.