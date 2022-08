Bol zoekt na drie keer goud nieuw succes in Diamond League

Femke Bol komt deze week alweer in actie op de atletiekbaan. De Amersfoortse atlete, die afgelopen week drie keer goud veroverde op de EK atletiek, loopt vrijdag de 400 meter horden bij de meeting uit de Diamond League in Lausanne. Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan staat op de startlijst van de 3000 meter.

De 22-jarige Bol is op 400 meter horden dit seizoen nog ongeslagen in de Diamond League. Ze leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atlete ooit de Europese titel te winnen op 400 meter vlak én de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4×400 meter. Haar grootste concurrente op papier in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die op de WK in juli in Eugene brons won. Bol veroverde daar zilver.

Hassan ontbrak op de EK. Ze liep wel de 5000 en 10.000 meter op de WK in Eugene, maar kon daar geen medailles halen. Ze won begin deze maand wel de 3000 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzow. Lieke Klaver doet in Lausanne mee op de 400 meter en Nadine Visser komt uit op de 100 meter horden.