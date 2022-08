Formule 1-camping Zandvoort uitverkocht

De officiƫle Formule 1-camping in Zandvoort is uitverkocht, laat een woordvoerder van de Dutch Grand Prix dinsdag weten. Op de Official 538 Dutch Grand Prix Village zijn vanaf donderdagmiddag 1 september ruim tweeduizend mensen welkom.

De opbouw van de camping is deze week begonnen, aldus de woordvoerder. Mensen kunnen er onder meer terecht met tenten en campers of op het kampeerterrein in houten huisjes slapen.

De Official 538 Dutch Grand Prix Village staat niet op het terrein van het circuit. Tickets voor de Dutch Grand Prix op zaterdag en zondag zijn uitverkocht. Online zijn er nog wel kaarten te koop voor de vrijdag.