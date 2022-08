Sprinter Jacobs weer geblesseerd na Europese titel 100 meter

De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs, olympisch en Europees kampioen op de 100 meter, staat voorlopig weer geblesseerd aan de kant. Uit medisch onderzoek in Rome bleek dat de 27-jarige atleet kampt met een “structurele overbelasting” van zijn linkerkuit. Jacobs kreeg het advies om in ieder geval een week rust te nemen en zich dan opnieuw te laten onderzoeken.

De Italiaan, geboren in de Verenigde Staten, zorgde vorig jaar op de Spelen van Tokio voor een verrassing door olympisch goud te pakken op de 100 meter. Met de Italiaanse estafetteploeg won Jacobs ook de 4×100 meter. Sindsdien kampte de sprinter vaak met fysieke problemen. Hij pakte dit voorjaar wel de wereldtitel op de 60 meter indoor.

Op de WK in de buitenlucht in Eugene meldde Jacobs zich vorige maand na de series af met een dijbeenblessure. Een week geleden veroverde hij in M√ľnchen de Europese titel in een tijd van 9,95 seconden.