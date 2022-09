Tsitsipas als vierde tennisser naar ATP Finals in Turijn

Zonder zelf in actie te komen, heeft de Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals. Door de resultaten van andere tennissers is de nummer 6 van de wereld nu zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi in Turijn, waar de beste acht spelers van het jaar tussen 13 en 20 november strijden om de hoofdprijs. De Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz en de Noor Casper Ruud kwalificeerden zich eerder al.

De 24-jarige Tsitsipas won de ATP Finals in 2019. Hij versloeg toen de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale in Londen.

De Griek won dit seizoen vooralsnog 49 partijen. Alleen Alcaraz, die met winst van de US Open de nieuwe nummer 1 van de wereld werd, stapte vaker als winnaar van de baan (52 keer). Tsitsipas bereikte op de Australian Open de halve finales en verloor vervolgens in Ahoy de eindstrijd van het ATP-toernooi van Rotterdam. De Griek won op gravel het masterstoernooi van Monte Carlo en zegevierde op gras in Mallorca.

De overige grandslamtoernooien verliepen teleurstellend voor Tsitsipas, die op Roland Garros strandde in de vierde ronde, op Wimbledon in de derde ronde en op de US Open al in de eerste ronde.