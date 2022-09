Verstappen vierde in teleurstellende tweede training Singapore

Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Singapore niet verder gekomen dan de vierde tijd. De leider in de de WK-stand, die vrijdag zijn 25e verjaardag viert, reed op het stratencircuit van Marina Bay het minste aantal rondjes van alle coureurs. De beste tijd was voor Ferrari-coureur Carlos Sainz in 1.42,587, op zo’n 2 tienden van een seconde gevolgd door zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Leclerc is op de tweede plek in de WK-stand de belangrijkste concurrent van Verstappen, maar die kan door zijn ruime voorsprong dit weekend al wereldkampioen worden. De Nederlander is daarbij wel afhankelijk van de resultaten van Leclerc en Sergio Pérez. De kopman van Red Bull acht zelf de kans realistischer dat hij volgende week in Japan weer wereldkampioen wordt. Zijn teamgenoot Pérez stelde in de tweede sessie teleur met de negende tijd.

De AlphaTauri van Pierre Gasly vatte vlam in het tweede deel van de sessie. Het vuur was vlak bij het hoofd van de Fransman, maar die kon snel uit zijn auto komen waarna er een brandblusser bij kwam.

Verstappen reed in de eerste training nog de tweede tijd, achter Lewis Hamilton van Mercedes. Zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag, die dan om 14.00 uur van start gaat.