NOC*NSF: klaar om coronagolf op te vangen en sport open te houden

De Nederlandse sport is volgens NOC*NSF klaar om de najaarsgolf van het coronavirus op te vangen. De sportkoepel heeft als uitgangspunt dat de sport toegankelijk blijft, ook als het coronavirus weer oplaait. “Uiteraard indien nodig met maatregelen om besmetting te voorkomen”, aldus een woordvoerster van NOC*NSF.

Het RIVM meldde dinsdag op basis van het toenemende aantal positieve tests dat de verwachte najaarsgolf van het coronavirus mogelijk is begonnen. De zogeheten thermometer waarin de overheid de stand van de epidemie in de gaten houdt, staat wel nog op de laagste stand. Dat betekent dat de druk op de zorg en samenleving beperkt is en waarschijnlijk voorlopig ook blijft.

Toen de coronacrisis in Nederland begin 2020 losbarstte, werd alle sport stilgelegd. Dat gebeurde in het najaar van 2020 nogmaals bij de tweede golf, net als vorig jaar toen Nederland ook te maken kreeg met een najaarsgolf en zorgen om de omikronvariant.

“We hebben tijdens alle lockdowns wel geleerd dat die een groot effect hebben op beweegarmoede en afnemende sportdeelname. We hebben nu als uitgangspunt heel stevig verankerd dat de sport openblijft”, aldus NOC*NSF. “Als het heel serieus wordt, gaan we weer werken met looplijnen en maatregelen op de sportlocaties. Maar sporten moet altijd blijven kunnen.”

NOC*NSF heeft afgelopen zomer een sectorplan ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), waarin staat hoe de sport ook in coronatijd kan doorgaan. De sportkoepel adviseert clubs onder meer om een coronacoƶrdinator aan te wijzen. Daarnaast is een checklist beschikbaar op het gebied van hygiƫne, ruimte, ventilatie en communicatie.

“Het openhouden van sportclubs en -accommodaties is voor jongeren essentieel om zich gezond en prettig te blijven voelen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel. “De verenigingsstructuur motiveert sterk om in beweging te blijven.”

De KNVB, qua aantal leden de grootste sportbond van Nederland, heeft al in 2020 samen met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een zogeheten deltaplan gemaakt. In dat plan van aanpak staat beschreven hoe het betaalde voetbal in tijden van corona kan doorgaan. Dat gebeurde de afgelopen jaren dan veelal zonder publiek. Het amateurvoetbal valt onder het sportbrede plan van NOC*NSF. Een woordvoerder van de KNVB meldt dat de bond contact heeft met VWS over de mogelijke najaarsgolf en de gevolgen daarvan. Over de inhoud van de gesprekken doet de bond geen uitlatingen.