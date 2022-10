Gasly mikt bij Alpine op podium en overwinningen

Pierre Gasly wil bij het Formule 1-team Alpine strijden voor het podium en overwinningen. “Het is mijn doel ieder seizoen beter te worden en dat is ook het doel van Alpine. Ik begin een nieuw avontuur in de Formule 1 en hoe mooi is het dat ik dat doe bij een Frans team”, zei de 26-jarige Fransman, die AlphaTauri na dit jaar verlaat en een meerjarig contract heeft getekend bij Alpine. Hij vervangt Fernando Alonso, die vanaf volgend seizoen bij Aston Martin rijdt.

Gasly kreeg in 2019 een kans bij topteam Red Bull, maar hij kon niet op tegen teamgenoot Max Verstappen. Na twaalf races moest hij het veld ruimen en zijn zitje afstaan aan Alexander Albon. Gasly keerde terug bij Toro Rosso, dat nu actief is onder de naam AlphaTauri. Bij het zusterteam van Red Bull probeerde hij zich weer op te richten en na zijn zege in de Grote Prijs van Italiƫ in 2020 rekende hij op een tweede kans bij Red Bull. Tot zijn grote teleurstelling kreeg hij die niet.

Alpine kwam serieus in beeld toen een deal met het Australische talent Oscar Piastri afketste. Red Bull stond toe dat hij met de Franse renstal ging onderhandelen. “Ze begrepen dat dit een geweldige kans was voor mij”, aldus Gasly, die bij Alpine teamgenoot wordt van landgenoot Esteban Ocon. “We kennen elkaar al twintig jaar. Onze vriendschap heeft pieken en dalen gekend, maar sinds we samen in de Formule 1 rijden, kunnen we het weer prima met elkaar vinden. We zijn volwassen geworden en ook verantwoordelijker. Het is bijzonder dat twee zesjarige jongetjes uit NormandiĆ«, die op 20 minuten afstand van elkaar woonden, twintig jaar later teamgenoten zijn in een Frans Formule 1-team.”