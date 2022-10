De Vries ‘blij en dankbaar’ voor F1-plek bij AlphaTauri

Nyck de Vries ziet met zijn vaste zitje bij AlphaTauri een jongensdroom in vervulling gaan. Dat zegt hij in een verklaring die zijn nieuwe renstal naar buiten heeft gebracht. De Vries stelt “ontzettend blij en dankbaar” te zijn voor de kans. Ook zegt de 27-jarige coureur dat hij “een lange weg” in de racewereld heeft moeten afleggen om hier te komen.

Teambaas Franz Tost zegt dat met de komst van De Vries een nieuw hoofdstuk aanbreekt voor AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull. “Hij is een zeer bekwame coureur, hij heeft in alle categorie├źn waarin hij meedeed gewonnen”, aldus Tost, die onder meer de wereldtitel van De Vries in de Formule E aanhaalt. “Dat is duidelijk bewijs dat hij een zeer competitieve coureur is. Hij verdient een stoeltje in de Formule 1.”

De Vries, nu nog reservecoureur bij Mercedes, wordt volgend jaar achter Max Verstappen de tweede Nederlander op de F1-grid. Hij volgt Pierre Gasly op, die naar Alpine verkast. Eerder reed De Vries onder meer in de Formule E voor Mercedes.