Verstappen de snelste in laatste vrije training op droog Suzuka

Max Verstappen heeft de beste tijd gereden in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Japan. De Nederlander klokte op het circuit van Suzuka 1.30,671 in zijn Red Bull en hij was daarmee bijna 3 tienden van een seconde sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz, die in zijn Ferrari de tweede tijd noteerde. Charles Leclerc zette in zijn Ferrari de derde tijd neer. De Monegask gaf ruim 3 tienden toe op Verstappen.

De Spanjaard Fernando Alonso noteerde in zijn Alpine de vierde tijd; hij was meer dan 6 tienden langzamer dan Verstappen. De vijfde tijd was voor Sergio Pérez. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull deed ruim 8 tienden langer over een ronde.

De derde training gaf de coureurs de eerste gelegenheid op een droge baan voluit te rijden, want vrijdag was het asfalt in beide trainingen te nat om echt hard te gaan. Voor Verstappen was de oefensessie belangrijk om voor zijn auto de juiste afstelling te vinden voor de kwalificatierace later zaterdag. Hij wil heel graag van poleposition starten in de achttiende race van het seizoen, waarin hij zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen.

De 25-jarige Limburger grijpt de titel in de vijfde race voor het einde van het seizoen als hij de race wint én de snelste raceronde rijdt. In dat geval maakt het niet uit op welke positie Leclerc en Pérez eindigen, de enige twee coureurs die in Suzuka een voortijdig kampioensfeest voor Verstappen kunnen voorkomen. Bij andere uitslagen is de titel voor de Nederlander ook mogelijk, maar hij moet dan wel 8 punten meer scoren dan Leclerc en 6 meer dan Pérez.

De derde training verliep zonder noemenswaardige incidenten, terwijl het wel druk was op de baan, want alle coureurs wilden veel rondjes rijden. Verstappen koos al vroeg voor de zachte band en zette een tijd neer waarmee hij lang bovenaan stond. Pas tegen het einde van de sessie, toen iedereen op de zachte banden een kwalificatierondje simuleerde, dook Sainz onder de tijd van Verstappen. De WK-leider deed er vervolgens nog een schepje bovenop en reed alsnog de snelste ronde van allemaal.

De kwalificatierace in Japan begint om 8.00 uur Nederlandse tijd.