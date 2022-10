Velzeboer wint shorttrackgoud op 500 meter in Nederlands record

Xandra Velzeboer heeft bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Montreal twee individuele gouden medailles veroverd. Nadat ze zaterdag al de 1000 meter had gewonnen, zegevierde ze zondag ook afgetekend op de 500 meter.

Vanaf de start nam Velzeboer de leiding in de finale en reed de rest op de kortste afstand op grote achterstand. Ze klokte 42,123, een Nederlands record. De Poolse Natalia Maliszewska schaatste naar het zilver in 43,021. Het brons was voor Shim Suk-hee uit Zuid-Korea in 43,070. Michelle Velzeboer eindigde als tweede in de B-finale.

Velzeboer paste op de 500 meter dezelfde gewaagde tactiek toe als een dag eerder op de 1000 meter, toen de 21-jarige shorttrackster voor het eerst in haar carrière een gouden medaille veroverde in de wereldbeker. In die finale nam ze ook vroeg de koppositie en slaagde ze erin een aanval van twee Zuid-Koreaanse schaatssters in de laatste bocht af te slaan.

Suzanne Schulting sloeg in Montreal ook twee keer individueel toe. De drievoudig olympisch kampioene won na de 1500 meter ook de 1000 meter, die in de Canadese stad twee keer werd verreden. In de finale nam ze twee ronden voor het einde de leiding en hield deze vast tot aan de finish. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong eindigde als tweede en haar landgenote Kim Gilli werd derde. Schulting schaatste in Montreal haar eerste wedstrijden van dit jaar. De Dutch Open sloeg ze over vanwege een bijholteontsteking.

Xandra Velzeboer en Schulting maakten er drie keer goud van door ook de aflossing te winnen, samen met Michelle Velzeboer en Selma Poutsma. Het Oranje-viertal, ook olympisch kampioen op dit onderdeel, snelde naar 4.09,217 op de 3000 meter. Canada greep het zilver, Italië het brons.