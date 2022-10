Hamilton zeker van stoeltje bij Mercedes tot na zijn veertigste

Lewis Hamiton kan zeker zijn van een stoeltje in de Formule 1 bij Mercedes tot na zijn veertigste. “Dat zitje is 100 procent voor hem”, zei teambaas Toto Wolff voor aanvang van de Grote Prijs van Mexico-Stad.

De nu 37-jarige Hamilton liet zich eerder in de week al ontvallen dat hij graag nog een aantal jaren doorgaat in de koningsklasse. Zijn contract bij Mercedes loopt af aan het einde van 2023, maar de Brit denkt aan meer jaren erbij. “Ik wil blijven racen. Ik hou van wat ik doe. Ik doe dit al dertig jaar en ik heb niet het gevoel dat ik moet stoppen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, winnaar van 103 grand-prixraces.

Wolff liet in Mexico weten dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd over een nieuw contract. “We willen eerst het seizoen afmaken en dan wat rust vinden in de winter zoals we de vorige keer hebben gedaan,” zei Wolff. “Hij is veel meer dan een coureur voor ons. Lewis is ook een ambassadeur voor Mercedes.”

Zijn leeftijd vindt Wolf geen belemmering. “Je ziet dat sporters heden ten dage de grenzen verleggen qua leeftijd. Ik vind Fernando Alonso bijvoorbeeld op een zeer hoog niveau presteren”, aldus de Oostenrijkse teambaas over de 41-jarige Spanjaard, die rijdt voor Alpine. “Zolang hij voor zichzelf blijft zorgen en zijn kennissensoren blijft ontwikkelen, denk ik dat hij nog vele jaren in zich heeft.”