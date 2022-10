Verstappen pakt in Mexico met veertiende zege Formule 1-record

Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Mexico-Stad gewonnen en daarmee zijn veertiende zege van dit jaar in de Formule 1 geboekt. De onstuitbare coureur van Red Bull, die al zeker is van zijn tweede wereldtitel, is nu recordhouder met de meeste grand-prixzeges in één seizoen. Hij passeert de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die ieder dertien keer wonnen in één Formule 1-seizoen.

De 25-jarige Verstappen pakte met zijn 34e grand-prixoverwinning ook het puntenrecord van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton af. De Brit vergaarde in 2019 in totaal 413 punten, Verstappen is op 416 gekomen. Het huidige seizoen telt na Mexico nog twee races.

Verstappen had op Autódromo Hermanos Rodríguez de gewenste start. Hij wist vanaf poleposition op het lange rechte stuk genoeg snelheid te maken om als eerste de bocht in te gaan. Achter hem volgde Lewis Hamilton in zijn Mercedes, die zijn teamgenoot George Russell voorbijging. De Mexicaanse publieksheld Sergio Pérez haalde de coureur van Mercedes ook in en schoof in zijn Red Bull op naar de derde plaats. Die volgorde na de eerste ronde bleef in tact tot aan de finish.

Verstappen wisselde op de hooggelegen baan één keer van banden en reed soeverein naar de winst. Het was al de vierde keer dat hij won in Mexico. Hamilton arriveerde op 15 seconden achterstand als tweede, Pérez passeerde de meet op 18 seconden als derde.

De Nederlander moest na die perfecte start wel meteen stevig doorrijden om ervoor te zorgen dat Hamilton niet te dicht achter hem bleef. Zo voorkwam hij dat de Brit zijn DRS kon openen om extra snelheid te genereren. Dat lukte in de beginfase maar net, want zijn aartsrivaal zat in een snelle Mercedes. Hamilton bleef tot aan de eerste pitstops na zo’n 25 ronden op 1,5 tot 2 seconden achterstand hangen.

Na de bandenwissel was de race eigenlijk al beslist. De Limburger hield zijn banden in de ijle lucht prima onder controle en kon elke ronde geleidelijk aan afstand nemen van Hamilton, die ook één pitstop maakte, maar niet kon tippen aan de snelheid van de Nederlander. De zevenvoudig wereldkampioen had vooral te stellen met Pérez, die constant vlak achter hem zat, maar er voor het oog van tienduizenden uitzinnige Mexicanen toch niet toe kwam een aanval te plaatsen.

De Ferrari’s van Carlos Sainz en Charles Leclerc waren in de race in Mexico-Stad in geen velden of wegen te bekennen. Ze reden kleurloos rond op de plaatsen vijf en zes en reden gemiddeld een seconde per ronde langzamer dan Verstappen.