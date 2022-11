Van de Zandschulp en Van Rijthoven in jubileumeditie Rotterdam

Tennissers Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven doen in februari mee aan de jubileumeditie van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Het toernooi wordt voor de vijftigste keer gehouden.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is er blij mee. “Vanaf de allereerste editie, gewonnen door Tom Okker, vinden we het belangrijk om Nederlandse spelers in actie te zien tijdens het ABN AMRO Open. Ons jubileum vormt daar geen uitzondering op. De fans houden ervan om de wereldtop met landgenoten te zien strijden om de winst.”

Van de Zandschulp is momenteel de beste Nederlandse tennisser. Hij staat 35e op de wereldranglijst. Van Rijthoven, die dit jaar doorbrak met de eindzege in het grastoernooi van Rosmalen, is de nummer 115 op de mondiale ranking. Beide tennissers maken deel uit van het Nederlands team dat dinsdag in het Spaanse Málaga aantreedt tegen Australië in de kwartfinales van de Daviscup.

Eerder maakte de organisatie de komst van de Griek Stefanos Tsitsipas bekend, de nummer 4 van de wereldranglijst.

De vijftigste editie van het ABN AMRO Open wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari.