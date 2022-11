Van der Poel werkt in veertien veldritten toe naar WK

Mathieu van der Poel doet deze winter mee aan zeker vijftien veldritten. De 27-jarige Nederlander werkt toe naar de WK van begin februari in Hoogerheide, waar hij zijn vijfde wereldtitel hoopt te veroveren. Van der Poel opent zijn veldritseizoen zondag bij de wereldbeker in de Zeeuwse plaats Hulst.

Zijn Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck maakte maandag het programma van Van der Poel voor de komende weken bekend. Hij doet onder meer mee aan zes wereldbekerwedstrijden en drie keer een cross uit de Superprestige. Tussendoor gaat Van der Poel twee keer met zijn ploeg op trainingskamp naar Spanje. Het is nog niet bekend waar hij een week voor de WK rijdt. Van der Poel slaat het Nederlands kampioenschap op zondag 15 januari in Zaltbommel over. Hij verblijft dan in Spanje.

Begin dit jaar ontbrak Van der Poel op de wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten. Vanwege rugklachten beƫindigde hij al vroeg zijn cross-seizoen. De Brit Tom Pidcock veroverde in Fayetteville de wereldtitel.