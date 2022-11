Grote Prijs van China in Formule 1 weer op de tocht door corona

De Grote Prijs van China in de Formule 1 wordt volgend jaar vrijwel zeker opnieuw van de kalender gehaald. Volgens de BBC komt dat door de aangescherpte maatregelen in het land tegen het coronavirus. De race op het circuit van Shanghai staat in 2023 gepland op 16 april.

De Formule 1 heeft zelf nog geen mededelingen naar buiten gebracht, maar de Britse omroep beweert dat de koningsklasse er al uit is en dat China voor het vierde jaar op rij wordt overgeslagen.

De twee grootste steden in China, Beijing en Guangzhou, kondigden maandag verdere beperkingen aan door de snel stijgende aantallen coronabesmettingen. In het land is nog altijd een strikt beleid van toepassing met onder meer lockdowns, strenge controles en gedwongen quarantaine.

De Formule 1 wil de teams niet naar Shanghai sturen, als daar het risico bestaat op verplichte isolatie bij een positieve test op corona. De Chinese autoriteiten willen ook geen uitzondering maken voor het reizende autosportgezelschap.