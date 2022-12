Britse bokser Fury verdedigt wereldtitel zwaargewichten

De Brit Tyson Fury heeft met succes zijn wereldtitel bij de WBC-zwaargewichten verdedigd. In Londen moest zijn landgenoot Dereck Chisora zich in de tiende ronde uiteindelijk gewonnen geven via een technische knock-out. Zo bleef de 34-jarige Fury ook in zijn 34e professionele gevecht ongeslagen.

De overmacht van Fury werd aan het einde van de tweede ronde voor het eerst echt duidelijk, maar de vier jaar oudere Chisora liet zien veel te kunnen incasseren. Daarna kon Chisora iets makkelijker onder de krachtige stoten van ‘The Gypsy King’ uitkomen. Tegelijkertijd kwam Fury zelf niet serieus in de problemen.

In de negende en tiende ronde werd weer iets vaker de kracht van de grotere Fury duidelijk. Richting het einde van de tiende ronde riep de scheidsrechter Fury uit als winnaar na twee rake klappen op het gezicht van Chisora.

Fury had eerder dit jaar nog zijn pensioen aangekondigd, maar kwam daar vrij snel op terug door Anthony Joshua uit te dagen. Maar die ‘Battle of Britain’ ging niet door. Daarop kwam Chisora in beeld als tegenstander.

Fury had Chisora eerder in 2011 en 2014 al verslagen. De Brit is nog altijd ongeslagen, met 33 overwinningen in 34 professionele gevechten. Alleen de ontmoeting met de Amerikaan Deontay Wilder eindigde onbeslist.

Voor Fury was het zijn eerste gevecht sinds april, toen hij op Wembley te sterk was voor Dillian Whyte. Chisora stond in juli voor het laatst in de ring.