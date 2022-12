Baanwielrenner Lavreysen verliest Champions League van Richardson

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft de zege in het sprintklassement van de Champions League moeten afstaan aan Matthew Richardson uit Australië. De Nederlander, regerend wereldkampioen en olympisch kampioen en titelverdediger in de Champions League, werd in de afsluitende wedstrijd op het onderdeel keirin geklopt door de Australiër die daarmee ook het klassement won.

Lavreysen was de avond op de olympische baan van 2012 begonnen met de zege op de sprint. Net als een dag eerder versloeg hij Richardson in de finale. Daarmee passeerde hij de Australiër in het klassement, met 164 tegen 163 punten, maar alles kwam aan op de finale op het onderdeel keirin, waarin zes renners in de baan na zes rondes sprinten om de winst. Met ook Jeffrey Hoogland in de baan, nam Lavreysen het initiatief, maar in de slotmeters stak Richardson zijn wiel net voor de Nederlander over de streep.

Richardson eindigde op 183 punten, 2 meer dan Lavreysen. Beide baanwielrenners wonnen in de serie vijf wedstrijden, maar door een mindere uitslag van Lavreysen pakte de Australiër de zege.