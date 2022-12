Messi: we hadden nog een doelpunt moeten maken tegen Australië

Lionel Messi leidde met een doelpunt de moeizame zege van Argentinië op Australië (2-1) in op het WK in Qatar. De Argentijnen plaatsten zich voor de kwartfinales waarin ze het vrijdag opnemen tegen Nederland. “We hadden de wedstrijd onder controle, maar we hadden nog een doelpunt moeten maken”, vond de Argentijnse aanvoerder. “We waren er nog bijna voor afgestraft in de laatste minuut. Het was nog even heel spannend, maar we hebben het gehaald.”

Messi gaf toe dat het lastig was geweest. “Ik ben heel blij dat we door zijn”, zei de 35-jarige vedette. “We moesten iedere drie dagen voetballen, maar we keken ernaar uit om voor onze fans te spelen. We moeten volhouden en er als team blijven staan.”

De Argentijnse sterspeler luisterde zijn duizendste wedstrijd op het hoogste niveau op met zijn eerste doelpunt in de knock-outfase van een WK. Het betekende zijn negende doelpunt op een mondiale eindronde. Daarmee passeerde hij op de topscorerslijst van Argentinië op het WK al Diego Maradona, die acht goals maakte. Messi heeft nog één doelpunt nodig om Gabriel Batistuta te evenaren als Argentijn met de meeste doelpunten op het WK.