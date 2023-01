Knegt ontbreekt in selectie voor EK shorttrack

Sjinkie Knegt ontbreekt in de Nederlandse selectie voor de Europese kampioenschappen shorttrack, die over anderhalve week worden gehouden in het Poolse Gdansk. De selectiecommissie shorttrack van schaatsbond KNSB heeft de Fries geen aanwijsplek toebedeeld nadat hij er afgelopen weekeinde bij de NK in Heerenveen niet in slaagde op eigen kracht een startbewijs te verdienen.

Jens van ’t Wout komt in Gdansk als enige op alle afstanden uit. De andere geselecteerde shorttrackers zijn Itzhak de Laat, Melle van ’t Wout, Daan Kos en Friso Emons. Ook Kay Huisman is niet geselecteerd.

Bij de vrouwen komen Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer op alle afstanden in actie. Verder gaan Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer mee naar Gdansk. De EK zijn van 13 tot en met 15 januari.