Van der Poel profiteert in cross Herentals van pech Van Aert

Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Herentals de vierde veldrit om de X2O-Trofee gewonnen. Het was het zevende duel in alle competities deze winter tussen de Nederlander van Alpecin-Fenix en zijn Belgische rivaal Wout van Aert. De stand is nu 4-3 in het voordeel van Van Aert, die in de slotronde te maken kreeg met materiaalpech. Dat voorkwam in Herentals een sprint om de winst.

Voor het klassement doen Van der Poel en Van Aert niet mee. Leider Eli Iserbyt werd derde en de Belg verstevigde zo zijn voorsprong. Nederlands kampioen Lars van der Haar werd vierde, Pim Ronhaar zesde.

Donderdag nemen Van der Poel en Van Aert, de favorieten voor de titel bij het wereldkampioenschap begin februari in Hoogerheide, het tegen elkaar op in Koksijde.