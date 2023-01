Pieterse wint veldrit om X2O-Trofee in Herentals

Puck Pieterse heeft de vierde veldrit om de X2O-Trofee gewonnen. De Nederlandse renster van Alpecin-Fenix was veruit de beste in Herentals, waar haar concurrente en landgenote Fem van Empel ontbrak.

Pieterse (20) kwam al in de eerste ronde alleen voorop. Achter de Amersfoortse volgden haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand. Van dat tweetal was Brand de beste. Ze werd tweede op 27 seconden van Pieterse. De derde plaats was voor Annemarie Worst, net voor Alvarado.

Het was de zevende overwinning van het seizoen voor Pieterse. “Het begint aardig te tellen”, zei ze bij Sporza, na haar eerste optreden in een cross om de X2O-Trofee deze winter. “Ik wilde graag wat doen naast de wereldbekerwedstrijden en ik wist dat hier een leuk rondje lag. Het ging goed.”

In het klassement, dat op basis van tijd wordt opgemaakt, ging Brand leider Denise Betsema voorbij. Betsema raakte, opgehouden door een valpartij, kort na de start achterop en reed daarna meteen ook lek. Ze verloor meer dan 4 minuten op Pieterse en volgt nu in het klassement op 26 seconden van Brand. Aan het einde van het seizoen ligt voor de winnaar van de X2O-Trofee een bonus van 30.000 euro klaar.