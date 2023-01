Van de Zandschulp mist matchpoint in eerste tennisduel van 2023

Botic van de Zandschulp heeft in zijn eerste tenniswedstrijd van 2023 een wedstrijdpunt onbenut gelaten. De beste tennisser van Nederland verloor in het dubbelspel van het ATP-toernooi in het Indiase Pune samen met Rohan Bopanna van de Mexicaan Miguel Ángel Reyes-Varela en Ramkumar Ramanathan. Het werd 7-6 (5) 6-7 (4) 11-9.

Van de Zandschulp en Bopanna kregen in de beslissende matchtiebreak een matchpoint bij 9-8, maar verloren drie punten op een rij. Bopanna pakte vorig jaar nog de titel in eigen land.

De 27-jarige Van de Zandschulp komt woensdag in actie in het enkelspel. De nummer 2 van de plaatsingslijst treft dan in de tweede ronde de Italiaan Flavio Cobolli, een speler uit het kwalificatietoernooi.