Motorcoureur Branch pakt dagzege Dakar, Benavides nieuwe leider

De Botswaan Ross Branch heeft de tiende etappe van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Kevin Benavides eindigde als vierde en nam de leiding in het klassement over van Skyler Howes.

Branch (Hero) zette in de rit van Harad naar Shaybah de Franse Honda-rijder Adrien Van Beveren op 21 seconden en de Zuid-Afrikaan Michael Docherty (Husqvarna) op een halve minuut. Het was voor de 36-jarige motorcoureur de tweede etappezege in deze editie.

Benavides (KTM) kwam als vierde binnen en was 6.38 sneller dan Howes. De Argentijn, die de Dakar Rally in 2021 op zijn naam schreef, heeft nu een voorsprong van 1.29 op zijn naaste belager uit de Verenigde Staten.

Joan Barreda (Honda) moest opgeven, nadat hij in de negende etappe een breuk in de tweede ruggenwervel had opgelopen. “Het is erg jammer om te moeten stoppen met de Dakar”, schreef de Spanjaard op Instagram. “We zaten in een goede positie en hadden een goede kans op het podium. Maar de woestijn is onvergeeflijk. We hebben het geprobeerd.”