Publieksfavoriet Kokkinakis verrast tennisser Roeblev in Adelaide

De Australische tennisser Thanasi Kokkinakis heeft op een ATP-toernooi in zijn geboortestad Adelaide opnieuw van zich doen spreken. De publieksfavoriet verraste op een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open de als eerste geplaatste Rus Andrej Roeblev met 6-4 3-6 6-3.

De 26-jarige Kokkinakis is titelhouder op het toernooi in Adelaide, waar vorige week ook al een ATP-toernooi werd gehouden. Toen verloor de nummer 110 van de wereld in de tweede ronde van de Italiaan Jannik Sinner.

Roeblev is de nummer 6 van de wereld. Hij wacht dit seizoen nog op zijn eerste overwinning. Vorige week verloor hij in Adelaide van de Spanjaard Roberto Bautista Agut. De Rus reist nu door naar Melbourne voor de Australian Open, waar hij vorig jaar al in de derde ronde werd uitgeschakeld door de Kroaat Marin Cilic.

Ook op het ATP-toernooi van Auckland werd de nummer 1 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. De Noor Casper Ruud, de nummer 3 van de wereld, verloor in een spannende driesetter met 3-6 6-3 7-6 (3) van de Serviër Laslo Djere, die 70e staat op de wereldranglijst.

De partij tussen Ruud en Djere werd op een indoorbaan afgewerkt. Het weer hindert het toernooi in Nieuw-Zeeland al dagen. Vorige week werd een deel van het vrouwentoernooi ook noodgedwongen op de binnenbanen afgewerkt.

De Australian Open begint maandag.