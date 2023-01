Autocoureur Frijns breekt pols in openingsrace Formule E

Autocoureur Robin Frijns heeft zijn linkerpols gebroken in de openingsrace van de Formule E in Mexico-Stad. Dat bevestigt zijn team ABT Motorsport.

De Limburger reed zaterdagavond (Nederlandse tijd) in de eerste ronde van de E-Prix op het Autódromo Hermanos Rodríguez hard op de achterkant van de auto van de Fransman Norman Nato en viel uit. Bij de harde klap brak hij het gewricht. De 31-jarige Frijns is na de race naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek. Het is nog onduidelijk of hij over twee weken de tweede race kan meedoen in Diriyah (Saudi-Arabië).

De afgelopen twee seizoenen haalde Frijns bij alle races de finish.

De Formule E is in Zuid-Amerika begonnen aan het negende seizoen. Dat gebeurde zonder oud-wereldkampioen Nyck de Vries, die zijn loopbaan een vervolg geeft in de Formule 1. Hij heeft getekend bij AlphaTauri.