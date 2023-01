Puck Pieterse is in Zaltbommel Nederlands kampioene veldrijden geworden. De 20-jarige Amersfoortse van de ploeg Fenix-Deceuninck was op het parcours langs de Waal de beste. Op enige afstand eindigde haar ploeggenote Ceylin del Carmen Alvarado als tweede, nog voor Fem van Empel, de regerend Europees kampioene.

Later op de middag komen de mannen in actie.