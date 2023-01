Basketballers LA Lakers beëindigen zegereeks Grizzlies in NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Memphis Grizzlies. Na elf overwinningen op rij gingen de Grizzlies in LA met 122-121 onderuit. De Duitser Dennis Schröder speelde de hoofdrol in de laatste 13 seconden van de wedstrijd.

De 29-jarige Schröder gooide drie vrije worpen raak en hij scoorde in de tussentijd ook nog met een lay-up, nadat hij de bal had afgepakt van een speler van de Grizzlies. Schröder bezorgde de Lakers daarmee de winst. Russell Westbrook was de topscorer bij de thuisclub met 29 punten, superster LeBron James gooide 23 punten bij elkaar.

De zeventienvoudig kampioen van de NBA is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat in het westen in de onderste regionen met 21 overwinningen tegenover 25 nederlagen. De Grizzlies nemen met 31-14 de tweede plaats in achter Denver Nuggets (33-13).

Kyrie Irving bezorgde Brooklyn Nets met maar liefst 48 punten een overwinning op Utah Jazz: 117-106. Na vier nederlagen op rij hadden de Nets daardoor weer wat te vieren.