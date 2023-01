Australian Open krijgt duel tussen top 10-spelers Roeblev en Rune

In de vierde ronde van de Australian Open komt het tot een duel tussen twee tennissers uit de top 10 van de wereldranglijst. De Rus Andrej Roeblev, de mondiale nummer 6, treft de 19-jarige Deen Holger Rune, die tiende staat.

Beide tennissers stonden in de derde ronde geen set af. Roeblev versloeg de Brit Daniel Evans met 6-4 6-2 6-3, Rune rekende in drie sets af met de Fransman Ugo Humbert: 6-4 6-2 7-6 (5). De Deense tiener won eind vorig seizoen het masterstoernooi van Parijs door 21-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic in de finale te verslaan, nadat hij eerder in dat toernooi al had gewonnen van Roeblev. “Ik wil nu grand slams gaan winnen, ik ben er klaar voor”, zei Rune in Melbourne.

De Australiër Alex de Minaur drong ook zonder setverlies door tot de derde ronde. De Minaur, als 22e geplaatst, versloeg Benjamin Bonzi uit Frankrijk met 7-6 (0) 6-2 6-1. De Australiër treft mogelijk Djokovic in de vierde ronde. De Serviër moet dan eerst afrekenen met de Bulgaar Grigor Dimitrov.

In het vrouwentoernooi bereikten onder anderen Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova, olympisch kampioene Belinda Bencic en Donna Vekic de vierde ronde. De Belarussische Sabalenka, als vijfde geplaatst, klopte Elise Mertens uit België met 6-2 6-3. Pliskova uit Tsjechië was veel te sterk voor de Russin Varvara Gratsjeva (6-4 6-2), de Zwitserse Bencic rekende af met Camila Giorgi uit Italië (6-2 7-5) en de Kroatische Vekic klopte de Spaanse Nuria Párrizas Díaz met 6-2 6-2.