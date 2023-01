Koolhof door naar derde ronde dubbelspel Australian Open

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski zijn door naar de derde ronde van het dubbeltoernooi van de Australian Open. Het als eerste geplaatste koppel versloeg de Griekse broers Stefanos en Petros Tsitsipas in de volgepakte Kia Arena op Melbourne Park in drie sets: 7-6 (6) 4-6 7-6 (7).

In de beslissende set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld en daarin trokken Koolhof en Skupski de winst naar zich toe. De partij duurde 2 uur en 45 minuten. Stefanos Tsitsipas had een dag eerder Tallon Griekspoor uitgeschakeld in de derde ronde van het enkelspel. De 24-jarige Griek is de nummer 4 van de wereld.

De 33-jarige Koolhof en de even oude Skupski veroverden vorig jaar zeven dubbeltitels op de ATP Tour. Ze bereikten daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst. Koolhof en Skupski haalden afgelopen jaar de kwartfinales op de Australian Open. Op de US Open drongen ze door tot de finale, maar die ging verloren.

Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer bereikten zaterdag ook de derde ronde van het dubbelspel in Melbourne. Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk versloegen het met een wildcard toegelaten Australische duo Olivia Gadecki/Priscilla Hon in drie sets: 6-2 3-6 6-3. Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador waren te sterk voor het Japanse koppel Ben McLachlan/Yoshihito Nishioka: 7-6 (3) 6-4. Ze gaan het nu opnemen tegen Robin Haase en Matwé Middelkoop.