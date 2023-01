Van der Poel kiest voor veldrit Besançon in voorbereiding op WK

Mathieu van der Poel rijdt in voorbereiding op het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide (5 februari) zondag nog de cross van Besançon. Dat is de laatste veldrit om de wereldbeker, waarin Van der Poel afgelopen zondag won in Benidorm.

De viervoudig wereldkampioen, die de afgelopen maand geplaagd werd door rugklachten, had eerder laten weten dat hij in het weekeinde voor het WK in ieder geval nog een cross zou rijden. Een wedstrijd in het Belgische Hamme was een andere optie geweest. Nu hij heeft gekozen voor de Franse stad Besançon, komt het voor het WK niet meer tot een nieuw duel tussen Van der Poel en zijn grote rivaal Wout van Aert. De Belg won zes van de tien onderlinge duels, maar rijdt zaterdag in Hamme.

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt heeft bij de mannen een ruime selectie ter beschikking met verder onder anderen ook nationaal kampioen Lars van der Haar, Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis. Bij de vrouwen ligt dat anders. Fem van Empel stelde afgelopen zondag haar eindzege in de wereldbeker veilig en reist niet af naar Frankrijk. Hetzelfde geldt voor Marianne Vos, over een kleine twee weken de titelverdedigster in Hoogerheide. Ook Shirin van Anrooij en Ceylin del Carmen Alvarado laten de wedstrijd in Besançon schieten.

“Bij de vrouwen kiezen veel rensters ervoor om wat extra rust in te bouwen richting het wereldkampioenschap”, merkte De Knegt. “En dat geldt ook voor enkele jongeren. Ons doel is om zo sterk mogelijk vertegenwoordigd te zijn in Hoogerheide, de sporters hebben daar allemaal hun eigen voorkeur voor.”

Onder anderen Nederlands kampioen Puck Pieterse en Lucinda Brand staan zondag wel aan de start in Frankrijk.