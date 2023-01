Djokovic eenvoudig naar kwartfinale Australian Open

Novak Djokovic heeft voor de dertiende keer de kwartfinale van de Australian Open bereikt. In de vierde ronde won de Serviër eenvoudig van de 23-jarige Australiër Alex de Minaur. In een eenzijdige wedstrijd werd het 6-2 6-1 6-2 voor de negenvoudig winnaar van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

In de kwartfinale neemt de voormalig nummer 1 van de wereld het op tegen Andrej Roeblev. De Rus versloeg eerder op de dag de Deense tiener Holger Rune in vijf sets.

Na iets meer dan 2 uur kon de nummer 5 van de wereld juichen. In zijn eerste onderlinge ontmoeting met De Minaur gaf hij geen enkele breakkans weg. Zelf brak hij de Australiër zes keer.

“Het spijt me niet dat jullie geen langere wedstrijd hebben gezien,” zei de 35-jarige Serviër na afloop lachend tegen het Australische publiek. “Ik wilde vandaag graag winnen in drie sets.” In het interview op de baan met oud-speler Jim Courier sprak Djokovic van zijn beste wedstrijd van het jaar. Op de vraag hoe het ervoor staat met de blessure aan zijn linker bovenbeen gaf de 21-voudig grandslamwinnaar aan dat hij daar deze wedstrijd geen last van had gehad.

In zijn eerdere wedstrijden in Australië de afgelopen week ondervond Djokovic hier wel hinder van. Opgelucht ademhalen doet de Serviër echter nog niet: “Tennis is een dynamische sport en dingen kunnen snel veranderen. Ik weet pas echt hoe ik er fysiek voor sta als ik een lange wedstrijd heb gespeeld.”

Woensdag neemt Djokovic het op tegen de 25-jarige Roeblev, die hij in drie onderlinge wedstrijden twee keer wist te verslaan.