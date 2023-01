Opnieuw schaatswedstrijden op Weissensee geschrapt

De terugkeer van de Nederlandse schaatsers naar de Weissensee blijft moeizaam verlopen. Nadat eerder in de week al de Aart Koopmans Memorial voor de topschaatsers en de Alternatieve Elfstedentocht voor toerrijders werd geschrapt, kwam er donderdag ook een negatief besluit voor de Alternatieve van vrijdag én het Open Nederlands Kampioenschap van zaterdag.

Er is op de Weissensee al de hele week geen schaatser op het ijs te zien. De sneeuwval van vorige week heeft de ijsvloer op het bergmeer onbegaanbaar gemaakt. Bovendien kunnen ook de machines van de ijsmeester het ijs niet op om een parkoers te prepareren. Er ligt nu een plaat ijs met een dikte van zo’n 15 tot 21 centimeter, met daarboven een laag water van enkele centimeters en een sneeuwlaag van pakweg dertig centimeter. En daar komt weinig verandering in.

“Vannacht heeft het opnieuw maar heel licht gevroren, terwijl er echt veel meer nodig is om met materieel het ijs op te kunnen”, stelt Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee. Hij wilde donderdag vooral duidelijkheid geven. “Daarom hebben we besloten dat er een ‘no-go’ is voor de toertocht van vrijdag en ook voor de wedstrijd van zaterdag.”

Er wordt gerept van een mogelijk Open Nederlands Kampioenschap op zondag, maar Doreleijers is daar duidelijk over. “Als we kunnen schaatsen, gaan we schaatsen. Maar het moet wel passen. Veiligheid en ijskwaliteit staan bovenaan. Over zondag kunnen we op dit moment nog niets zinnigs zeggen. Het lijkt nu kouder te worden, maar de weerberichten waren tot nu steeds verschillend van wat we zelf op het ijs zien. Daarom kijken we per dag vooruit.”

De domper is groot voor de mannen en vrouwen van het marathonpeloton, maar ook voor de ruim duizend toerrijders die normaal gesproken elke ‘Alternatieve’ aan de start staan. “Die komen speciaal hiernaartoe, vaak maar voor een paar dagen, om die tocht te kunnen rijden. En dan staan ze uiteindelijk geen seconde op het ijs. Heel treurig. Maar dat is het voor iedereen”, aldus Doreleijers.