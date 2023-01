Spits Bijen leeft op WK in ‘hockeygek’ India even als voetballer

Hockeyer Koen Bijen leeft op het WK in India voor even het leven van een voetballer. De sfeer in het “hockeygekke land”, waar politiebescherming bij het bezoeken van een tempel nodig is, doet hem denken aan hoe het leven van andere topsporters ook kan zijn. In Nederland kan Bijen, de gedeeld topscorer van Oranje op dit WK, “makkelijk over straat”. In India is dat wel wat anders.

“De Indiase mensen herkennen ons en willen een handtekening of op de foto. Het leeft heel erg en ik vind dat mooi om mee te maken. Je wordt behandeld als een voetballer”, vertelt de 24-jarige Bijen, die zich opmaakt voor de halve finale tegen België van vrijdag. “Hockey verdient af en toe ook wel zoveel aandacht, als je kijkt hoeveel werk je erin stopt. Maar ik vind het nu alleen maar mooi. Als je met voetbal wordt vergeleken, is dat al een compliment.”

En de massaal in de grote stadions aanwezige lokale mensen lijken na de uitschakeling van het gastland volgens Bijen op de hand van Oranje te zijn. “Ze wensen ons vaak succes toe op straat en juichen veel voor ons in het stadion. Dat ze dan voor jou klappen, dat motiveert mega”, aldus de aanvaller van Den Bosch, die net als Thierry Brinkman en Jip Janssen al vijf keer scoorde dit WK.

Bijen ziet verschillende redenen waarom de jonge Nederlandse ploeg nu misschien wel de publieksfavoriet is. “Misschien omdat we op het laatste WK de finale hebben verloren (in 2018 tegen de Belgen, na shoot-outs). En de mensen hier vinden de kleur oranje heel mooi. En we hebben natuurlijk de beste hockeycompetitie van de wereld.”

Die sterke hoofdklasse zorgt er ook voor dat de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee tegen olympisch en wereldkampioen België veel bekenden treft. “We kennen elkaar heel goed en er is niks beter dan winnen van je vrienden. Ik kom geen teamgenoten tegen, maar andere jongens gaan wel tegen vrienden spelen. Ik wil gewoon winnen van België omdat het een van de beste landen is. Ik denk niet dat veel van ons nog bezig zijn met die wedstrijd in 2018. Niemand wil daar heel graag aan terugdenken.”

Buiten het hockey geniet de geboren Leidenaar van het totaal andere leven op straat dan hij gewend is uit Nederland. “Bijvoorbeeld mensen die aan de kant gaan voor een koe op straat. Het is hier een chaos en de mensen lopen op blote voeten.” Voor Bijen zijn de grote hockeystadions – het onderkomen in Rourkela heeft plek voor ongeveer 21.000 toeschouwers – het mooiste van alles wat hij tot nu toe heeft gezien in India. “Dat is gewoon een megavoetbalstadion dat helemaal vol zat. Dat was heel speciaal. Maar tijdens zo’n toernooi leef je echt in het moment. Over drie weken zal ik wel terugkijken en denken: wow, wat was dit vet.”