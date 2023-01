Dressuuramazone Dinja van Liere heeft de Grand Prix gewonnen bij Jumping Amsterdam. Ze kwam met Hermès N.O.P. tot een score van 79,739 procent. Van Liere, geboren in Goes, klopte de Duitse Isabell Werth (77,957). Ingrid Klimke, eveneens uit Duitsland, werd derde (76,261).

Van Liere komt zaterdag weer in actie in Amsterdam op de kür. Ze won eind december in Mechelen haar eerste wereldbekerwedstrijd.