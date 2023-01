Skeletonster Bos stijgt naar tweede plek na drie runs op WK

Skeletonster Kimberley Bos staat na drie runs bij het WK in het Zwitserse St. Moritz voorlopig op de tweede plaats. Bos zette vrijdag met 1,08,48 de beste tijd neer in de derde run en steeg daarmee twee plekken in het klassement. Bos heeft met nog één run te gaan 0,25 seconde achterstand op de Duitse Susanne Kreher.

De Canadese Jane Channell staat derde en heeft een achterstand van 0,54 seconde op Kreher.

Bos begon vrijdag als vierde aan de tweede dag bij het WK in St. Moritz. De 29-jarige Edese zakte donderdag na de tweede run van de tweede naar de vierde plek.

Een medaille voor Bos op het WK zou een primeur zijn. Nog nooit heeft een Nederlandse skeletonner een WK-medaille veroverd. Bos won vorig jaar al goud op het EK en brons op de Olympische Spelen in Beijing. Daarnaast won ze vorig jaar het eindklassement van de wereldbeker. Haar beste prestatie op een WK is de achtste plaats.

Vorige week eindigde Bos als vierde op het EK in Altenberg.