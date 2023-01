Hockeyers verliezen van Belgen in halve finale WK na shoot-outs

De Nederlandse hockeyers zijn er niet in geslaagd de finale van het WK in India te bereiken. Ze verloren in een spannende halve eindstrijd van België. De olympisch en wereldkampioen nam na een gelijke stand (2-2) de shoot-outs beter.

Thijs van Dam, Terrance Pieters en Seve van Ass wisten hun shoot-out niet te benutten. Nederland verspeelde tweemaal een voorsprong in de reguliere speeltijd. De Nederlandse doelman Pirmin Blaak stopte bij een stand van 2-2 een strafbal. Hij keerde slechts een Belgische shoot-out.

Nederland strijdt zondag tegen Australië om de derde plaats van het WK. De Australiërs lieten in de halve eindstrijd Duitsland ontsnappen (4-3). Nederland verloor in 2018 ook van België na shoot-outs, destijds in de finale van het WK. Oranje werd in 1998 voor het laatst wereldkampioen.

Voor de jonge hockeyploeg van bondscoach Jeroen Delmee was de halve eindstrijd tegen België eigenlijk pas de eerste serieuze test op het WK. Oranje was in de kwartfinale veel te sterk voor Zuid-Korea (5-1) en kwam in de groepsfase ook niet in de problemen tegen Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0).

Delmee bouwt aan een nieuw team maar zag tot zijn blijdschap dat Oranje in de eerste helft weinig onder deed voor de ervaren Belgen. Zijn ploeg creëerde de meeste kansen en kwam in de 12e minuut ook op voorsprong met een benutte strafcorner van Janssen. Nederland verzuimde verder afstand te nemen en moest vervolgens in de 27e minuut de gelijkmaker van Tom Boon toestaan (1-1). Ook hij scoorde uit een strafcorner.

Janssen sloeg Nederland in de 35e minuut weer op voorsprong, opnieuw na een strafcorner. Maar daarna werden de Belgen sterker en sterker. Freddy De Kerpel maakte gelijk en Boon verzuimde oog in oog met doelman Blaak en strafbal te benutten.