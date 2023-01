Schaker Giri speelt remise tegen koploper Abdoesattorov

De Nederlandse schaker Anish Giri heeft zijn achterstand op Nodirbek Abdoesattorov niet kunnen verkleinen in de elfde ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee. Hij kwam in een rechtstreekse confrontatie met de koploper uit Oezbekistan niet verder dan remise. De partij was al na 29 zetten afgelopen.

Giri blijft Abdoesattorov in het klassement op een half puntje volgen. Hij speelt zaterdag tegen zijn landgenoot Jorden van Foreest en sluit het prestigieuze toernooi zondag af met een partij tegen de Roemeen Richárd Rapport. Abdoesattorov schaakt nog tegen de Amerikaan Wesley So en Van Foreest.