Beachkoppels naar laatste vier Pro Tour Finals in Qatar

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon staan zondag in Qatar in de halve eindstrijd van de Beach Pro Tour Finals. Het Nederlandse koppel won drie van de vier groepswedstrijden en plaatste zich als poulewinnaar rechtstreeks voor de halve finales. Stam en Schoon treffen een Amerikaans koppel in de halve finale: Sara Hughes en Kelly Cheng.

Bij de mannen slaagden Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen er eveneens in de laatste vier te bereiken. De Nederlanders moesten als nummer 2 van hun poule nog een kwartfinale spelen. Daarin werkten ze tegen de Brazilianen George en Andre een achterstand weg om vervolgens in drie sets te winnen: 18-21 21-19 15-13. Brouwer en Meeuwsen nemen het in de halve finales op tegen de Polen Michal Bryl en Bartosz Losiak.

Doha vormt het decor van de finale van het eerste seizoen van de Beach Pro Tour. De beste tien beachvolleybalteams in de wereld bij de mannen en de vrouwen strijden om de titel.