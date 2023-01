Basketballer Antetokounmpo leidt Bucks met 50 punten naar winst

Basketballer Giannis Antetokounmpo heeft Milwaukee Bucks in de NBA met maar liefst 50 punten naar een overwinning op New Orleans Pelicans geleid. Onder aanvoering van de 28-jarige Griek zegevierden de Bucks voor eigen publiek met 135-110. Antetokounmpo pakte ook nog eens 13 rebounds.

Eerder deze maand vestigde de sterspeler van de Bucks een persoonlijk record in de NBA door 55 punten te maken in een wedstrijd. Antetokounmpo, al twee keer gekozen tot MVP (meest waardevolle speler) van de NBA, wil naar eigen zeggen keer op keer uitblinken om zijn naam te vestigen in de geschiedenisboeken.

“Ik wil mooie dingen laten zien waar mensen later met veel plezier op terugkijken, zoals ik zelf doe bij onder anderen Magic Johnson, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Allen Iverson, Kevin Durant en LeBron James. Zij hebben jarenlang zoveel moois gecreĆ«erd”, aldus Antetokounmpo, die zelf zoiets hoopt te doen voor zijn twee jonge zoons van 2 en 1 jaar. “Het kan zijn dat ze straks zeggen: papa, je bent saai en stom, we willen jouw hoogtepunten niet zien, we hebben al zoveel over jou gehoord, we willen gewoon Scooby-Doo of zoiets kijken. Maar ik blijf gewoon doorgaan”, aldus de Griek, die in 2021 met Milwaukee Bucks kampioen werd.