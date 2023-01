Jakobsen komt in sprint met de schrik vrij na telefoon in gezicht

Wielrenner Fabio Jakobsen heeft een snee en een zwelling in zijn gezicht overgehouden aan een bizar incident in de slotetappe van de Ronde van San Juan. De 26-jarige Nederlander kreeg tijdens de massasprint de telefoon van een toeschouwer in zijn gezicht en verloor daardoor zijn bril. Jakobsen wist een valpartij te voorkomen en finishte als tweede, achter de Australiër Sam Welsford.

“Ik ging te strak langs de boarding en iemand stak zijn hand met zijn telefoon uit denk ik. Daar klapte ik tegenaan”, zei de sprinter van Soudal – Quick-Step tegen Sporza. “Voor heel veel mensen zal dit een déjà vu met Polen zijn geweest. Het is deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte en ik had die hand niet gezien.” Jakobsen raakte tijdens de Ronde van Polen in 2020 zwaargewond toen hij in volle sprint ten val werd gebracht door Dylan Groenewegen. Nu ontsnapte hij aan een crash.

“Ik had mijn ploeggenoot Michael Mørkøv moeten volgen, maar ik twijfelde 1 seconde”, zei de Europees kampioen. “Ik dacht: ik blijf bij de sprinters. Ik dacht dat Nizzolo wel naar links zou schuiven, maar hij bleef rechts rijden. Ik had beter moeten weten. Het doet zeer, mijn gezicht is wat dik, maar het had veel erger kunnen zijn. Dat weet ik. Gelukkig loopt het goed af.”

Volgens Sporza werd de toeschouwer die z’n hand uitstak om met een telefoon de sprint vast te leggen door de Argentijnse politie meegenomen voor verhoor. Jakobsen won afgelopen week de tweede etappe in de Ronde van San Juan.