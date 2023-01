Djokovic is na 22 grandslamtitels nog lang niet verzadigd

Goran Ivanisevic denkt dat Novak Djokovic nog zeker twee jaar blijft tennissen. De coach van de 35-jarige Serviër zei dat na de finale van de Australian Open, waarin Djokovic zijn 22e grandslamtitel veroverde en daarmee het record bij de mannen evenaarde.

“Hij gaat nog zeker twee of drie jaar door”, aldus voormalig Wimbledon-winnaar Ivanisevic, die sinds 2019 de coach van Djokovic is. “De manier waarop hij zijn lichaam verzorgt, hoe hij op zijn voeding let, hoe hij alles aanpakt; dat is geweldig. Alles is bij Novak van een ongelooflijk hoog niveau. Met hem werken is als het trainen van Real Madrid. De druk staat er altijd op. Alleen titels en records tellen voor hem.”

Van de ‘grote drie’ in het tennis is Roger Federer afgelopen jaar al gestopt. De 41-jarige Zwitser veroverde in zijn carrière twintig grandslamtitels. Djokovic en Rafael Nadal staan beiden op 22 titels. De Spanjaard, een jaar ouder dan Djokovic, heeft steeds vaker te maken met fysieke problemen. Nadal raakte op de Australian Open geblesseerd tijdens zijn partij in de tweede ronde en kon uitschakeling niet voorkomen.

Djokovic arriveerde in Melbourne met hamstringklachten en speelde het toernooi met een ingepakt linkerbovenbeen. In zijn eerste partijen had de Serviër soms zichtbaar last van die blessure, maar in de tweede week maakte hij een fitte en scherpe indruk. “De meeste spelers zouden zich met zo’n blessure hebben teruggetrokken. Maar Novak niet, hij is van een andere orde”, aldus Ivanisevic.

Djokovic barstte na zijn zege in de finale op de Griek Stefanos Tsitsipas in tranen uit toen hij op de tribune van de Rod Laver Arena zijn familie en begeleiders in de armen viel. De Serviër huilde minutenlang. Hij sprak van de “grootste overwinning” uit zijn leven, een jaar nadat hij Australië uit was gezet omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen het coronavirus.

Djokovic keerde dankzij zijn tiende triomf op de Australian Open terug aan kop van de wereldranglijst. De Serviër is vastbesloten om het record wat betreft aantal grandslamtitels alleen op zijn naam te krijgen. “Ik wil nog meer geschiedenis schrijven.”

Djokovic neemt nu een paar weken rust, ook om zijn bovenbeen te laten herstellen. Hij wil eind februari in Dubai zijn rentree maken. “Ik laat de komende dagen wat medische controles uitvoeren. Dan weet ik wat meer over de situatie met mijn been. Hopelijk kan ik over een paar weken weer de baan op”, zei de Serviër maandag tijdens een fotoshoot in Melbourne. Hij poseerde voor de fotografen met de zilveren beker en een grote ’10’.