Djokovic na ruim half jaar terug op 1, Griekspoor naar plek 59

Novak Djokovic is na ruim een half jaar terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser nam de eerste plaats over van de Spanjaard Carlos Alcaraz door de Australian Open te winnen. Djokovic was in juni vorig jaar van de bovenste plek gestoten door Daniil Medvedev uit Rusland.

De 35-jarige Serviër mocht afgelopen jaar niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic moest om dezelfde reden ook de toernooien in Noord-Amerika overslaan, waaronder de US Open. Het zorgde ervoor dat hij wegzakte op de wereldranglijst.

Djokovic begon twee weken geleden als nummer 5 van de wereld aan de Australian Open. Omdat de coronaregels zijn opgeheven, was hij nu wel welkom in Melbourne. De Serviër veroverde met overmacht zijn 22e grandslamtitel, waarmee hij niet alleen recordhouder Rafael Nadal evenaarde, maar zich dus ook weer de mondiale nummer 1 mag noemen. De 19-jarige Alcaraz ontbrak vanwege een blessure op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij staat nu op de tweede plaats, voor de Griek Stefanos Tsitsipas die de finale tegen Djokovic verloor. Tsitsipas was bij winst de nieuwe nummer 1 geworden. Nadal, die al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, zakte van de tweede naar de zesde plaats.

Tallon Griekspoor bereikte op de Australian Open de derde ronde en klom op de wereldranglijst van de 63e naar de 59e plaats. Hij won begin deze maand in India zijn eerste ATP-titel en schoot toen omhoog op de ranking. Botic van de Zandschulp, die het in de tweede ronde moest afleggen tegen Griekspoor, zakte één plek en staat nu op de 35e positie.

Bij de vrouwen voert de Poolse Iga Swiatek nog steeds met ruime voorsprong de wereldranglijst aan, ondanks haar uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. Aryna Sabalenka uit Belarus klom dankzij het winnen van haar eerste grandslamtitel van de vijfde naar de tweede plaats. Verliezend finalist Elena Rybakina uit Kazachstan kwam de top 10 binnen. Rybakina boekte vijftien plekken winst en staat nu op de tiende positie.