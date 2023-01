Motorcrosser Herlings twee jaar langer bij KTM

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn contract met Red Bull KTM Factory Racing met twee jaar verlengd. De 28-jarige Brabander, tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, ligt nu tot en met 2025 vast bij het in Oostenrijk gehuisveste team.

Herlings tekende zijn eerste contract bij KTM in 2009 en debuteerde in het jaar erop als 15-jarige in de MX2-klasse. Sinds die tijd was hij goed voor 99 grandprixoverwinningen in de diverse klassen, werd hij drie keer wereldkampioen in de MX2 en twee keer in de zwaarste categorie: in 2018 en 2021. Herlings miste het afgelopen seizoen volledig vanwege een gebroken linkerhiel en een daaropvolgende operatie.

Herlings is in voorbereiding op komend seizoen, dat op 12 maart begint in het Argentijnse Neuquen. “Ik ben nu wellicht de langst dienende atleet bij Red Bull KTM en er komen dus nog wat jaren bij. Ik werk al vijftien jaar goed samen met het team. We hebben allemaal dezelfde doelen. Het is ook mooi dat het team na zo’n donkere periode nog vertrouwen in me heeft”, aldus Herlings.

Teammanager Tony Cairoli noemt Herlings “een grote ster, zowel voor ons als de sport” en heeft alle vertrouwen in een geslaagde rentree. “Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, maar hij is zo’n kampioen dat ik zeker weet dat hij weer gaat winnen.”

“We hebben een gepassioneerde en toegewijde jongen zien uitgroeien tot een van de beste motorcrossers ter wereld”, zegt Pit Beirer, directeur van KTM Motorsports. “We gaan aan zijn succesverhaal zeker nog een paar hoofdstukken toevoegen.”