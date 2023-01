Basketballer Doncic scoort opnieuw meer dan 50 punten in NBA

Basketballer Luka Doncic heeft voor de vierde keer dit seizoen meer dan 50 punten gemaakt in een wedstrijd van de Amerikaanse NBA. Hij noteerde 53 punten voor zijn ploeg Dallas Mavericks in het met 111-105 gewonnen duel met Detroit Pistons. Zijn eerste 24 punten vielen in het eerste kwart.

De topscore was opvallend omdat hij de vorige wedstrijd van de Mavericks nog aan de kant zat met een enkelblessure. De 23-jarige Sloveen voegde ook nog 8 rebounds en 5 assists toe. De ploeg uit Dallas staat zesde in de westelijke divisie van de NBA.

Orlando Magic vocht zich in de wedstrijd tegen Philadelphia 76ers terug van een achterstand van 22 punten en wist vervolgens ook nog te winnen met 10 punten verschil: 119-109. Paolo Banchero speelde een belangrijke rol met 29 punten. Joel Embiid deed zijn best voor de ‘Sixers’, de nummer 3 in de oostelijke divisie, maar zijn 30 punten en 11 rebounds volstonden niet om de eerste nederlaag na zeven overwinningen af te wenden.